Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мурашко заявил о локализации очагов сибирской язвы в России

Полина Пашкина
Общество
Мурашко заявил о локализации очагов сибирской язвы в России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Специалисты локализовали очаги распространения сибирской язвы в России. Об этом в четверг, 23 марта, заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— Все локализовано, — приводит слова Мурашко ТАСС.

Два случая сибирской язвы выявили в Чувашии 15 марта. По словам министра здравоохранения республики Владимира Степанова, контактные лица получили профилактическое лечение и находились под ежедневным контролем специалистов

Через неделю в Чувашской Республике выявили третий случай заражения сибирской язвой. Симптомы выявили у пациента, который контактировал с первыми двумя заболевшими.

Четвертого жителя республики госпитализировали в Подмосковье. В регионе продолжают проведение противоэпидемических мероприятий.

Позже Минздрав Подмосковья не подтвердил информацию о еще двух случаях заражения сибирской язвой. У пациентов, которых госпитализировали с подозрением на это заболевание, диагноз не обнаружили. Состояние пациентов в настоящее время оценивается как удовлетворительное.

сибирская язва Россия Михаил Мурашко
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Завтра будет новый день: почему у каждого человека счастье свое

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Все мнения
О проекте