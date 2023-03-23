Мурашко заявил о локализации очагов сибирской язвы в России

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Специалисты локализовали очаги распространения сибирской язвы в России. Об этом в четверг, 23 марта, заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— Все локализовано, — приводит слова Мурашко ТАСС.

Два случая сибирской язвы выявили в Чувашии 15 марта. По словам министра здравоохранения республики Владимира Степанова, контактные лица получили профилактическое лечение и находились под ежедневным контролем специалистов

Через неделю в Чувашской Республике выявили третий случай заражения сибирской язвой. Симптомы выявили у пациента, который контактировал с первыми двумя заболевшими.

Четвертого жителя республики госпитализировали в Подмосковье. В регионе продолжают проведение противоэпидемических мероприятий.

Позже Минздрав Подмосковья не подтвердил информацию о еще двух случаях заражения сибирской язвой. У пациентов, которых госпитализировали с подозрением на это заболевание, диагноз не обнаружили. Состояние пациентов в настоящее время оценивается как удовлетворительное.