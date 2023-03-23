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Хоккеисты «Чикаго» отказались поддержать ЛГБТ-акцию из-за наличия в команде россиян

Евгений Силаев
Спорт
Хоккеисты «Чикаго» отказались поддержать ЛГБТ-акцию из-за наличия в команде россиян
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Хоккейный клуб «Чикаго» отказался принимать участие в акции в поддержку ЛГБТ из-за наличия в составе российских игроков. Об этом в четверг, 23 марта, сообщило издание The Athletic.

Изначально планировалось, что перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с канадской командой «Ванкувер Кэнакс» игроки «индейцев» выйдут в джерси с ЛГБТ-символикой.

По информации издания, «Чикаго» приняли решение отказаться от акции из-за возможного протеста российских хоккеистов Никиты Зайцева и Антона Худобина. При этом руководство клуба не советовалось с остальными игроками команды, пишет The Athletic.

В январе игрок другого клуба НХЛ, «Филадельфия Флайерс», Иван Проворов отказался выходить на тренировку в форме с ЛГБТ-символикой. Свой выбор хоккеист объяснил личными и религиозными убеждениями. В Госдуме России публично поддержали решение спортсмена.

Также в конце ноября 2022 года Совет Федерации одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и информации, способной вызвать желание сменить пол.

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