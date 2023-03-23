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TRT: Парламентская комиссия Турции приняла протокол о членстве Финляндии в НАТО

Евгений Жуков
В мире
TRT: Парламентская комиссия Турции приняла протокол о членстве Финляндии в НАТО
Фото: Unsplash

Комиссия по международным делам турецкого парламента одобрила протокол о членстве Финляндии в Североатлантическом альянсе. Об этом в четверг, 23 марта, сообщила телекомпания TRT.

— Членство Финляндии в НАТО принято Комиссией по внешнеполитическим вопросам турецкого парламента, — говорится в сообщении.

Теперь органу предстоит утвердить данный документ. Ожидается, что произойдет это до 26 марта, отметили в телекомпании.

12 мая прошлого года президент Финляндии Саули Ниинистё и глава правительства страны Санна Марин заявили о важности незамедлительного вступления в НАТО. Они отметили, что финское государство должно безотлагательно подать заявку на вступление в альянс. Однако правительство столкнулось с трудностями из-за позиции Турции.

17 марта текущего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приняла решение начать процесс ратификации вступления Финляндии в Североатлантический альянс.

23 марта Саули Ниинистё подписал законы о вступлении республики в НАТО. Помимо этого, парламент Швеции проголосовал за членство королевства в западном военно-политическом блоке.

Финляндия Турция НАТО
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