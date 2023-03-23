Столтенберг оправдал передачу Украине снарядов с обедненным ураном

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, говоря о передаче Великобританией снарядов с обедненным ураном Вооруженным силам Украины, подчеркнул, что члены НАТО неукоснительно следуют международному праву в оказываемой поддержке Киеву.

— Члены НАТО следуют международным правилам и закону во всем, что они делают в поддержку Украины, — цитирует слова Столтенберга РИА Новости.

21 марта стало известно о намерении Великобритании передать ВСУ снаряды, в которых содержится обедненный уран. Страна запланировала поставлять их с танками Challenger 2.

В свою очередь президент России Владимир Путин ответил на заявление британских властей. Он предупредил, что в таком случае РФ будет вынуждена действовать из-за начала применения западными государствами вооружения с ядерным комплектующим.

Великобритания объявила о решении поставить Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Сдержат ли британцы обещание, чем опасны такие снаряды и как ответит Россия, «Вечерняя Москва» узнала у профильных специалистов.