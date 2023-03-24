СМИ: Производитель кофе Jacobs может отказаться от названия бренда в России

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Нидерландский концерн JDE Peet’s — производитель кофе Jacobs — может переименовать бренд для российского рынка. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников в различных торговых сетях.

Такое решение может быть принято для упрощения продвижения продукции. Однако авторы материала подчеркивают, что на текущий момент данный вопрос еще обсуждается: рассматриваются такие варианты нового названия для марки кофе, как Monarch или Milicano.

— В JDE заявили, что намерены продолжать обеспечивать клиентов и потребителей в России через локальное представительство. Дальнейшее усиление локализации, затрагивающее в том числе портфель брендов, позволит наилучшим образом удовлетворить спрос, — говорится в сообщении.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев заявил, что смена названия может позволить компании продолжать развитие местного бизнеса, снизив сопутствующие риски для головного офиса, сообщает «Ъ».

Доктор экономических наук Леонид Холод в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, стоит ли ожидать дефицита на кофейном рынке и увеличения цен на кофе.