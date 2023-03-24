Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СМИ: Производитель кофе Jacobs может отказаться от названия бренда в России

Араз Салехов
Общество
СМИ: Производитель кофе Jacobs может отказаться от названия бренда в России
Фото: Pexels

Нидерландский концерн JDE Peet’s — производитель кофе Jacobs — может переименовать бренд для российского рынка. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников в различных торговых сетях.

Такое решение может быть принято для упрощения продвижения продукции. Однако авторы материала подчеркивают, что на текущий момент данный вопрос еще обсуждается: рассматриваются такие варианты нового названия для марки кофе, как Monarch или Milicano.

— В JDE заявили, что намерены продолжать обеспечивать клиентов и потребителей в России через локальное представительство. Дальнейшее усиление локализации, затрагивающее в том числе портфель брендов, позволит наилучшим образом удовлетворить спрос, — говорится в сообщении.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев заявил, что смена названия может позволить компании продолжать развитие местного бизнеса, снизив сопутствующие риски для головного офиса, сообщает «Ъ».

Доктор экономических наук Леонид Холод в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, стоит ли ожидать дефицита на кофейном рынке и увеличения цен на кофе.

Россия Кофе Бренды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Завтра будет новый день: почему у каждого человека счастье свое

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Все мнения
О проекте