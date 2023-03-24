ФАС призвала Wildberries создать внутренний арбитраж для рассмотрения споров продавцов

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Онлайн-ретейлеру Wildberries необходимо создать внутренний арбитраж для рассмотрения споров продавцов и оптимизировать оферту компании. Об этом заявила Федеральная антимонопольная служба России в пятницу, 24 марта.

— По мнению службы, арбитраж необходим в ситуациях, когда вопрос не удается решить при помощи системы обратной связи, — говорится в сообщении.

Кроме того, маркеплейсу необходимо в ближайшее время доработать оферту, чтобы она была максимально ясной и подробной. Также сотрудники Wildberries отчитались о введении системы фотофиксации проведения замеров товаров.

Такие меры позволят упростить работу платформы и обеспечить соблюдение интересов как продавцов, так и маркетплейса, передает Telegram-канал ведомства.

14 марта сотрудники пунктов выдачи заказов маркетплейса объявили о забастовке. Рабочие требовали изменений условий труда: отмены непомерных штрафов за брак и возвраты и введения гибкого графика приема товара.

Первоначально в компании опровергали эту информацию, заявляя, что журналисты просто «раздули из мухи слона».

Однако спустя некоторое время историей заинтересовалась Генеральная прокуратура, а в Государственной думе было организовано собрание, посвященное этой теме.