Шойгу наградил орденами Мужества военных, отразивших атаку беспилотников в Крыму

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Министр обороны России Сергей Шойгу наградил орденами Мужества военнослужащих, отразивших атаку беспилотников в Севастополе 22 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в пятницу, 24 марта.

— Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил военнослужащим Крымской военно-морской базы Черноморского флота ордена Мужества, которые, находясь на боевом дежурстве, отразили атаку беспилотных аппаратов, — цитирует сообщение ТАСС.

В среду, 22 марта, губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что Черноморский флот отразил атаку морских беспилотников в городе. По его словам, в общей сложности было уничтожено три объекта, пытавшихся проникнуть в бухту. Люди и военные корабли не пострадали.

В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу поручил представить девушек-военнослужащих к наградам за уничтожение БПЛА. Кроме того, им выпишут денежную премию.

Чуть позже появились кадры с уничтожением надводного беспилотника украинской армии, который пытался атаковать бухту в Севастополе. На кадрах видно, что дрон после попадания в него снаряда загорается и падает в воду, после этого близ места падения видны черные клубы дыма.