«Продолжаю делать что хочу»: Пике снова высказался о скандале с Шакирой

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Футболист Жерар Пике высказался о скандале с экс-супругой певицей Шакирой. Свое мнение насчет семейной драмы он выразил в интервью испанской газете El Pais.

— Я продолжаю делать что хочу. В тот день, когда я умру, я оглянусь назад и буду надеяться, что всегда делал то, что хотел. Надеюсь, что к тому моменту сделаю все, что хотел. Я хочу быть верным себе, — заявил спортсмен.

Пике также отметил, что не станет тратить деньги на очистку своего имиджа, пишет EP.

Впервые на личную тему футболист высказался в начале марта в эфире RAC1. Тогда Пике сказал, что его главная обязанность — защищать своих детей. Спортсмен также попросил СМИ больше не поднимать тему ссоры с певицей.

О расставании Шакиры с гражданским мужем Жераром Пике стало известно летом прошлого года. Причиной разрыва стала измена спортсмена. Футболист съехал с квартиры поп-звезды. СМИ отмечали, что певица с марта не выкладывала фото с отцом своих детей. Примерно с этого же момента пара не появлялась вместе на публике.

Вместе пара пробыла более десяти лет. За время отношений у звездных супругов появилось двое сыновей — Милан и Саша.