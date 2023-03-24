Появилось видео, на котором Макрон незаметно снимает с руки дорогостоящие часы

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В Сети распространились кадры, на которых президент Франции Эммануэль Макрон незаметно снимает с руки дорогостоящие часы.

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Французский лидер незаметно пытался под столом снять часы, но этот момент засняли телекамеры.

Напомним, что Макрон в ходе интервью на телевидении по поводу нашумевшей пенсионной реформы стал фигурантом очередного скандала. Как выяснилось, французский лидер во время эфира убрал руки под стол и снял с запястья часы. Французы расценили это как попытку убрать из кадра предмет роскоши, неуместный во время разговора о протестах недовольных профсоюзов и положении людей, получающих минимальную зарплату.

16 марта французские власти приняли закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Постепенное повышение пенсионного возраста начнется в сентябре 2023 года. К 2030 году он достигнет 64 лет.

Жители Франции не оценили такие поправки — в стране начались масштабные протесты. Во время одного из них полиция задержала более 120 протестующих. При этом в Париже в протестах принимали участие более шести тысяч человек.