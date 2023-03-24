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Путин обсудил с Володиным работу Госдумы

Евгений Жуков
Политика
Путин обсудил с Володиным работу Госдумы
Фото: пресс-служба Госдумы

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным. Об этом в пятницу, 24 марта, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в рамках встречи обсуждались различные вопросы, связанные с текущей и перспективной законотворческой работой нижней палаты парламента, передает ТАСС.

22 марта президент России провел встречу с руководителем фракции «Единая Россия» в Государственной думе Владимиром Васильевым. Депутат выразил признательность коллегам и отметил уважительное отношение друг к другу в партии.

21 марта состоялась официальная встреча Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина в Кремле. Главные итоги этого события — в материале «Вечерней Москвы».

Так, в ходе переговоров между делегациями прошел содержательный и откровенный обмен мнениями. Главы государств обсудили перспективы дальнейшего развития российско-китайских отношений. В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что охват сфер сотрудничества между Китаем и Россией постоянно расширяется.

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