«Будем это обсуждать»: Песков прокомментировал угрозу ареста Путина в Армении

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Ереван пока не объяснил свою позицию касаемо угрозы ареста президента России Владимира Путина в Армении по решению Международного уголовного суда. Об этом в пятницу, 24 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Конституционный суд Армении признал Римский статут (договор с Международным уголовным судом) соответствующим Конституции республики. Теперь во исполнение решения МУС об аресте Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой власти страны должны будут задержать их на своей территории.

— Пока нет. Будем это обсуждать с нашими партнерами, — приводит ответ Пескова на вопрос о позиции Армении по данному вопросу издание «Подъем».

Армения подписала договор о Международном уголовном суде в 1998 году, но до 24 марта 2023 года не ратифицировала его. Этот процесс планируют признать действительным «задним числом» — с 12 мая 2021 года.

Выданный Международным уголовным судом ордер на арест Владимира Путина сопоставим с объявлением войны государству, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.