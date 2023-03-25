Юрист Нойгалиева рассказала, кому повысят пенсию с 1 апреля

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Почти четырем миллионам россиян повысят социальные пенсии с 1 апреля на 3,3 процента. Об этом рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

— За все предшествующие годы это одна из самых масштабных индексаций, к тому же опережающая официальный уровень инфляции, — отметила она.

В частности, социальную пенсию по инвалидности получают инвалиды I, II и III группы, в том числе инвалиды с детства и дети-инвалиды. Также соцпенсию повысят народам Севера, достигшим возраста 55 и 50 лет (мужчины и женщины соответственно) и постоянно проживающим в этих районах, цитирует Ногайлиеву агентство «Прайм».

23 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что действующие меры поддержки уязвимых категорий граждан сохранятся, а с 1 апреля будут повышены социальные пенсии. По его словам, данная помощь будет предоставляться тем людям, которым не хватает стажа для получения страховой пенсии.

В России с 1 апреля планируется повышение социальных пенсий. В этом году их должны проиндексировать на 3,3 процента. Какие категории граждан имеют право на получение таких пенсий, каков их размер и с чем связана индексация — в материале «Вечерней Москвы».