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Профессор Кутушов назвал завтрак, который выводит все яды из организма

Араз Салехов

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Еда
Общество
Профессор Кутушов назвал завтрак, который выводит все яды из организма
Фото: Unsplash

Утром для детоксикации и выведения токсинов может помочь авокадо. Об этом заявил врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов.

— Ежедневно мы «потребляем» токсины, которые содержатся в загрязненном воздухе, воде, пище, бытовых средствах, табачном дыме, алкоголе и даже некоторых лекарствах. Детоксикация тут имеет решающее значение, — сказал он.

Из размягченного авокадо можно готовить пасту для тостов, при этом сам фрукт будет отличным десертом. Кутушов в своем Telegram-канале отметил, что авокадо содержит мононенасыщенные жирные кислоты и глутатион, которые помогают печени выполнять детоксикацию.

В свою очередь кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог Ирина Юзуп рассказала, кому может навредить авокадо. По ее мнению, для начала нужно убедиться, что у человека нет аллергии и индивидуальной непереносимости фрукта. В противном случае после употребления продукта могут возникнуть такие симптомы, как зуд, крапивница и отек рта или горла.

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