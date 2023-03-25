Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Об этом в субботу, 25 марта, сообщила канцелярия турецкого лидера.

— Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, — говорится в сообщении.

В ходе беседы стороны обсудили дальнейшее развитие взаимоотношений Турции и России, а также события вокруг украинского конфликта, цитирует сообщение РИА Новости.

В минувший четверг, 23 марта, Эрдоган заявил, что Турция не станет стороной в конфликтах, она будет выступать за мирное урегулирование, как это делает в ситуации с Украиной.

В среду, 22 марта, официальная встреча Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоялась в Кремле. Главные итоги этого события — в материале «Вечерней Москвы».

16 марта российский лидер провел телефонные переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Главы обоих государств обменялись мнениями по вопросам развития транспортно-логистических и экономических связей в регионе.