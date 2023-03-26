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В России за сутки выявили 10 940 новых случаев коронавируса

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 10 940 новых случаев коронавируса
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 10 940 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 32 летальных исхода, связанных с выявленным заболеванием. Также 778 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровело 9899 пациентов, отмечается на портале.

В России за сутки выявили 10 940 новых случаев коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», что коронавирус так и не обрел статуса сезонного заболевания и постепенно сходит на нет во всем мире. По его словам, предположение многих вирусологов и эпидемиологов относительно того, что коронавирус обретет сезонный статус, пока не оправдалось.

В США резко увеличилось число заболевших смертельно опасной грибковой инфекцией Candida auris, которая отличается устойчивостью к большинству медикаментов. Подробнее о том, что это за грибок, чем он опасен, кто находится в группе риска и ждать ли вспышки заболевания в России, — в материале «Вечерней Москвы».

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