В Китае не исключили возможность проведения переговоров Зеленского и Си Цзиньпина

Фото: Администрация президента РФ

Возможность переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином существует. Об этом в пятницу, 31 марта, заявил китайский посол в Евросоюзе Фу Цун.

— Возможность не исключена, — заявил он.

По его словам, китайские чиновники уже контактировали с украинскими коллегами по данному вопросу, передает РИА Новости.

29 марта украинский лидер заявил, что готов встретиться с Си Цзиньпином. Он добавил, что последний раз общался с главой КНР до начала спецоперации.

Политолог Наталья Елисеева объяснила «Вечерней Москве», зачем Зеленскому встреча с Си Цзиньпином. По ее словам, это связано с тем, что несколько дней назад китайский лидер провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Политолог отметила, что встреча нужна Зеленскому, чтобы лично ознакомиться с позицией Китая по украинскому вопросу. Кроме того, он надеется, что его мнение и предложения будут учтены.

Официальная встреча российской и китайской сторон состоялась в Кремле 21 марта. Итоги этого события — в материале «Вечерней Москвы».