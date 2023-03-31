Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Китае не исключили возможность проведения переговоров Зеленского и Си Цзиньпина

Араз Салехов
В мире
В Китае не исключили возможность проведения переговоров Зеленского и Си Цзиньпина
Фото: Администрация президента РФ

Возможность переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином существует. Об этом в пятницу, 31 марта, заявил китайский посол в Евросоюзе Фу Цун.

— Возможность не исключена, — заявил он.

По его словам, китайские чиновники уже контактировали с украинскими коллегами по данному вопросу, передает РИА Новости.

29 марта украинский лидер заявил, что готов встретиться с Си Цзиньпином. Он добавил, что последний раз общался с главой КНР до начала спецоперации.

Политолог Наталья Елисеева объяснила «Вечерней Москве», зачем Зеленскому встреча с Си Цзиньпином. По ее словам, это связано с тем, что несколько дней назад китайский лидер провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Политолог отметила, что встреча нужна Зеленскому, чтобы лично ознакомиться с позицией Китая по украинскому вопросу. Кроме того, он надеется, что его мнение и предложения будут учтены.

Официальная встреча российской и китайской сторон состоялась в Кремле 21 марта. Итоги этого события — в материале «Вечерней Москвы».

Владимир Зеленский Переговоры Си Цзиньпин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Очень страшно, но уже не жалко: о чем детектив «Страх над Невой»

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Их бедам оправдания нет: шокирующие факты детской агрессии вновь взрывают новостные ленты

Все мнения
О проекте