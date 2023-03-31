Родственники Костомарова опровергли информацию о его переводе в немецкую клинику

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Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова не переводят в немецкую клинику, этот вопрос даже не обсуждается. Об этом в четверг, 31 марта, сообщила супруга спортсмена Оксана Домнина.

Ранее в СМИ появилась информация, что семья фигуриста ведет переговоры о возможности перевода Костомарова в немецкую клинику. Домнина рассказала, что подобные планы никто не строит.

— В нашей семье не обсуждалось и не обсуждается, не знаю, откуда берется такая информация, никаких переездов в Германию и в другую клинику. Лечение проходит по плану с привлечением лучших внештатных сотрудников нужного направления для Романа, — рассказала Домнина в беседе с ТАСС.

Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Его подключили к аппарату ИВЛ, однако позже у Костомарова был обнаружен сепсис. Состояние спортсмена оценивали как стабильно тяжелое.

28 марта фигурист пришел в сознание после хирургических вмешательств, теперь врачам предстоит подготовить его к протезированию, сообщили СМИ. Спортсмен, по неподтвержденным данным, настроен и мотивирован на реабилитацию.

Серебряный призер Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух заявил, что здоровье Романа Костомарова постепенно улучшается, а позитивные новости о его состоянии настраивают на положительный лад и вселяют надежду.