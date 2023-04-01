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Помощника режиссера осудили по делу об убийстве на съемках фильма «Ржавчина» в США

Юлия Курганова
В мире
Помощника режиссера осудили по делу об убийстве на съемках фильма «Ржавчина» в США
Фото: shutterstock

Помощник режиссера Дэвид Холлс стал первым осужденным по делу о неумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс во время съемок фильма «Раст» в штате Нью-Мексико. Его приговорили к шести месяцам условного заключения.

Холлс был координатором по безопасности на съемках картины. В пятницу, 31 марта, он удаленно участвовал в заседании суда в Санта-Фе и признал свою вину.

Именно 63-летний помощник режиссера передал актеру Алеку Болдуину пистолет, назвав его «холодным» (не заряженным боевыми патронами на жаргоне кинематографистов — прим. «ВМ»). Однако в пистолете, заряженным оружейником ленты Ханной Гутьерес-Рид, оставался один настоящий патрон.

Болдуина и Гутьерес-Рид обвиняют в неумышленном убийстве. Слушания по их делу начнутся в мае, сообщает издание Variety.

В начале февраля Болдуину было предъявлено уголовное обвинение в непредумышленном убийстве Хатчинс со стороны прокуратуры штата Нью-Мексико. Также обвинение было предъявлено отвечающей за оружие на съемках Гутерреш-Рид. Ей и актеру грозит до полутора лет тюрьмы и потенциальный пятилетний запрет на использование оружия.

Трагический инцидент с участием Болдуина произошел 22 октября 2021 года из-за пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер «Ржавчины» Джоэл Соуза был ранен в ключицу. В свою очередь оператор фильма Галина Хатчинс получила тяжелое ранение, врачи не смогли ее спасти.

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