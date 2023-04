Разработчик игр FIFA и Need for Speed окончательно ушел с российского рынка

Фото: Pexels

В России ликвидировано юридическое лицо крупного разработчика компьютерных игр Electronic Arts (EA), известного хитами FIFA, Need for Speed, Medal of Honor, The Sims, Battlefield, Dead Space, Mass Effect, Star Wars и Apex Legends. Данные были обнародованы в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Такая ликвидация юридического лица означает окончательный уход компании с российского рынка. Electronic Arts была представлена в России множеством своих популярных игр еще с 2007 года.

В марте 2022 года компания заявила, что собирается приостановить распространение своих продуктов в России и Белоруссии. Решение было принято в свете начала специальной военной операции на Украине. Подобное объявление тогда сделала также фирма-разработчик и издатель видеоигр Ubisoft Entertainment.

В ноябре прошлого года стало известно, что продукты EA больше не будут официально представлены в России. Эксперты считают, что это может привести к отсутствию русскоязычных дубляжей в будущих проектах компании.

В 2022 году продажи видеоигр во всем мире резко упали. Эксперты связывают это с тем, что люди начинают возвращаться к более насыщенной жизни после пандемии и проводят меньше времени в своих квартирах без выхода на улицу. Вместе с этим снижается и спрос на видеоигры, что крайне печально сказывается на доходах производителей. По данным статистики, время, проведенное пользователями за играми в Steam, Xbox и PlayStation, также сократилось.

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина ранее успокоила самых активных любителей компьютерных игр в России. Она рассказала, что распространившаяся в Сети информация о запрете компьютерной игры Dota 2 является фейком. Мизулина добавила, что неправдивую информацию часто распространяют в интернете от ее имени.