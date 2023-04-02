Пилоты F-35 рассказали об обманных действиях российской ПВО С-300

Фото: Минобороны РФ

Пилоты американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, патрулирующие воздушное пространство вблизи границ с Россией, рассказали об обманных действиях со стороны комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-300. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщает AirForceTimes.

Полковник Крейг Андрле, командир 388-го истребительного крыла ВВС США рассказал, что его истребитель не смог опознать российскую систему ПВО, хотя визуально данный комплекс был хорошо заметен. Отмечается, что пилот столкнулся с цифровой системой отклонения комплекса от обнаружения, говорится в материале.

23 марта Минобороны Словакии сообщило о передаче Украине четырех истребителей МиГ-29. В свою очередь российское диппредставительство в Братиславе подчеркнуло, что передача Словакией советской и российской военной техники на Украину незаконна с правовой точки зрения.

Тестирование украинских летчиков в США показало их готовность освоить полеты на истребителях F-16 менее чем за полгода, пока их коллеги, оставшиеся на Украине, часто гибнут из-за использования устаревшей авиации, сообщил командующий ВВС Украины генерал Сергей Голубцов.