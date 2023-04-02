В России за сутки выявили 9591 новый случай коронавируса

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 9591 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 1 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 31 летальный исход, связанный с выявленным заболеванием. Также 589 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровело 9833 пациента, отмечается на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Газета The New York Times со ссылкой на исследование международной группы вирусологов сообщила, что начало пандемии COVID-19 могло быть связано с незаконной торговлей енотовидными собаками на рынке в китайском городе Ухань. В материале говорится, что эксперты установили генетические данные на рынке морепродуктов в Ухане, который власти Китая закрыли из-за подозрений вокруг того, что он связан со вспышкой инфекции.

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», что коронавирус так и не обрел статуса сезонного заболевания и постепенно сходит на нет во всем мире. Он уточнил, что предположения многих вирусологов и эпидемиологов относительно того, что коронавирус обретет сезонный статус, пока не оправдались.