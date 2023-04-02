В России за сутки выявили 9591 новый случай коронавируса
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За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 9591 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 1 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».
За указанный период официально подтвердили 31 летальный исход, связанный с выявленным заболеванием. Также 589 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровело 9833 пациента, отмечается на портале.
Газета The New York Times со ссылкой на исследование международной группы вирусологов сообщила, что начало пандемии COVID-19 могло быть связано с незаконной торговлей енотовидными собаками на рынке в китайском городе Ухань. В материале говорится, что эксперты установили генетические данные на рынке морепродуктов в Ухане, который власти Китая закрыли из-за подозрений вокруг того, что он связан со вспышкой инфекции.
Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», что коронавирус так и не обрел статуса сезонного заболевания и постепенно сходит на нет во всем мире. Он уточнил, что предположения многих вирусологов и эпидемиологов относительно того, что коронавирус обретет сезонный статус, пока не оправдались.