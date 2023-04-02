Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза РФ

Фото: администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совета безопасности РФ и примет верительные грамоты у иностранных послов. Об этом в воскресенье, 2 апреля, в своем Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин, опубликовав анонс мероприятий в рамках программы «Москва. Кремль. Путин».

— Путин на неделе проведет заседание Совета безопасности, — говорится в материале.

Кроме того, глава государства посетит один из российских регионов, подробности поездки сообщат позднее, передает Telegram-канал «Зарубин».

Президент России 25 марта принял решение разместить ядерные боеголовки на территории Белоруссии. Он отметил, что на территории страны летом завершится строительство специального хранилища. Соответствующее решение было принято еще до заявления властей Великобритании о поставке Украине снарядов с обедненным ураном.

1 марта руководства Китая и Белоруссии заявили о глубокой обеспокоенности в связи с развитием конфликта в европейском регионе. В документе говорится, что Пекин и Минск заинтересованы в предотвращении эскалации текущего кризиса.