Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Татарского

Фото: patriarchia.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Владлена Татарского в Петербурге. Слова патриарха опубликованы на сайте Русской православной церкви.

— С большой скорбью узнал о террористическом акте, совершенном в моем родном городе Санкт-Петербурге. В результате злодеяния погиб военный журналист Максим Фомин, известный как Владлен Татарский, и пострадали десятки людей, многие из которых находятся сейчас в больницах в тяжелом состоянии,— говорится в сообщении.

По словам патриарха, сейчас для всех россиян настало очень непростое время постоянных испытаний. Это повод еще сильнее сплотится, дать отпор террористической угрозе, не поддаваться попыткам посеять в российском обществе панику и расколы.

Взрыв произошел вечером 2 апреля в кафе «Стрит-бар» в районе Университетской набережной в Петербурге. Погиб военный корреспондент Владлен Татарский. По одной из версий, взрывчатка могла находиться в статуэтке, подаренной военкору в ходе его творческого вечера. Задержана подозреваемая, с ней проводятся следственные действия.