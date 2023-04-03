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Медведев заявил, что россияне должны сообщать о случаях украинского финансирования в России

Араз Салехов
Политика
Медведев заявил, что россияне должны сообщать о случаях украинского финансирования в России
Фото: er.ru

Россияне должны сообщать спецслужбам о случаях украинского финансирования в России. Об этом в понедельник, 3 апреля, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя убийство военного корреспондента Владлена Татарского.

— Если кто-то при вас сказал, что получает деньги или работу из украинских источников — с высочайшей вероятностью этот кто-то стал на путь предательства. И уже совершил уголовное преступление. Он враг и о нем необходимо сообщить спецслужбам или правоохранительным органам, — привел слова политика его помощник Олег Осипов.

Также Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью военкора, а также пожелал здоровья всем пострадавшим при теракте, передает РИА Новости.

Убийство, о котором идет речь, произошло в кафе «Стрит-бар» в районе Университетской набережной в Петербурге 2 апреля. В кафе проходило выступление Татарского. В какой-то момент произошел взрыв. По одной из версий, взрывчатка могла находиться в статуэтке, подаренной Татарскому одним из зрителей.

Подозреваемой в причастности к убийству Татарского стала 26-летняя Дарья Трепова. Девушка известна в кругу феминисток и петербургских политактивистов как Даша Тыковка.

МВД России объявило Трепову в розыск. Ей может грозить тюремный срок по статье УК РФ «Убийство общеопасным способом». Чуть позже девушку задержали в квартире у знакомого ее мужа.

Что известно о Владлене Татарском — в материале «Вечерней Москвы».

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