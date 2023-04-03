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Приметы и советы

Москвичам напомнили об опасностях выхода на весенний лед

Полина Пашкина
Город
Москвичам напомнили об опасностях выхода на весенний лед
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В столице установились плюсовые температуры воздуха, что способствует таянию льда на водоемах. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Подобное покрытие, как подчеркивается, может стать опасным для людей и животных. Лед в Москве начинает менять структуру: он становится рыхлым и уже неспособным выдержать вес человека или животного.

Несмотря на это, в столице продолжают фиксировать случаи выхода на лед. Так, за минувшее воскресенье были зарегистрированы три таких инцидента, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Выход на непрочный весенний лед может быть опасен для жизни, напомнили спасатели. Горожанам посоветовали не спускать животных с поводка вблизи водоемов.

Детям следует рассказать об опасности игр на льду и у водных объектов. В случае происшествия свидетелям необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру 112.

Спасатели в усиленном режиме патрулируют водоемы столицы и проводят разъяснительные беседы с отдыхающими. Под особым контролем специалистов находятся места выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли.

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