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Поезда ЦППК перевезли более 21 тысячи велосипедов с начала года

Евгений Белоусов
Город
Поезда ЦППК перевезли более 21 тысячи велосипедов с начала года
Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

Поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) с января этого года перевезли уже более 21 тысячи велосипедов. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в пресс-службе перевозчика.

— Больше всего велосипедов за три месяца провезли на Ярославском направлении — 4,9 тысячи. Также в тройке самых спортивных направлений — Казанское и Курское, 3,6 тысячи и 2,5 тысячи двухколесных машин соответственно, — говорится в сообщении.

Чаще всего пассажиры ЦППК перевозили с собой велосипеды в марте. В этот месяц велосипедисты воспользовались поездами компании более восьми тысяч раз.

К 31 мая 252 поезда ЦППК пройдут подготовку к летнему сезону: специалисты проверят 227 электропоездов и 25 рельсовых автобусов. Кроме того, будут подготовлены 1313 остановочных пунктов и более 2130 платформ.

Холдинг РЖД назначит более 800 дополнительных поездов в майские праздники. Дополнительные составы соединят Москву с Санкт-Петербургом, Казанью, Нижним Новгородом и курортными городами Краснодарского края.

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