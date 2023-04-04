Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Где ты, Джейкоб?»: Байден внезапно прервал выступление, потеряв чиновника

Юлия Курганова
В мире
«Где ты, Джейкоб?»: Байден внезапно прервал выступление, потеряв чиновника
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время речи на предприятии в Миннесоте внезапно прервался, чтобы найти мэра города Миннеаполис Джейкоба Фрея. Трансляцию вел канал Fox Business.

— Мэры городов-побратимов тоже здесь. Джейкоб Фрей из Миннеаполиса. Где ты, Джейкоб? Он был здесь. Думаю, он был в курсе, что я выступаю, — растерянно сказал глава США.

Несмотря на обращение американского лидера, Фрей так и не откликнулся. Его также не было и среди политиков, которые участвовали в мероприятии, передает РИА Новости.

1 апреля Джо Байден спутал название города Роллинг-Форк в Миссисипи с названием музыкального журнала Rolling Stone. Он приехал в вышеназванный населенный пункт вместе с женой через неделю после разрушительного торнадо, которое унесло жизни 24 человек. Президент США оговорился, когда выступал с небольшой речью, чтобы поддержать жителей.

Недавно Байден допустил очередную оговорку, которая вызвала волну смеха всего канадского парламента. Американский лидер в своей речи перепутал Канаду с Китаем. Депутаты канадского парламента не пропустили такую оговорку мимо ушей. Они отреагировали волной смеха и бурными овациями.

речь Джо Байден США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

В крупнейших музеях увольняют директоров скорее, чем осыпаются листья в осеннем лесу

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Напрасные слова и глупая гордыня

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Все мнения
О проекте