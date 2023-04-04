«Где ты, Джейкоб?»: Байден внезапно прервал выступление, потеряв чиновника

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время речи на предприятии в Миннесоте внезапно прервался, чтобы найти мэра города Миннеаполис Джейкоба Фрея. Трансляцию вел канал Fox Business.

— Мэры городов-побратимов тоже здесь. Джейкоб Фрей из Миннеаполиса. Где ты, Джейкоб? Он был здесь. Думаю, он был в курсе, что я выступаю, — растерянно сказал глава США.

Несмотря на обращение американского лидера, Фрей так и не откликнулся. Его также не было и среди политиков, которые участвовали в мероприятии, передает РИА Новости.

1 апреля Джо Байден спутал название города Роллинг-Форк в Миссисипи с названием музыкального журнала Rolling Stone. Он приехал в вышеназванный населенный пункт вместе с женой через неделю после разрушительного торнадо, которое унесло жизни 24 человек. Президент США оговорился, когда выступал с небольшой речью, чтобы поддержать жителей.

Недавно Байден допустил очередную оговорку, которая вызвала волну смеха всего канадского парламента. Американский лидер в своей речи перепутал Канаду с Китаем. Депутаты канадского парламента не пропустили такую оговорку мимо ушей. Они отреагировали волной смеха и бурными овациями.