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Приметы и советы

Пригожин посмертно зачислил военкора Татарского в ряды «Вагнера»

Юлия Курганова
Общество
Пригожин посмертно зачислил военкора Татарского в ряды «Вагнера»
Фото: t.me/wagnernew

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посмертно зачислил погибшего в Санкт-Петербурге военного корреспондента Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлен Татарский, в ее ряды. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщила пресс-служба компании бизнесмена.

— По решению совета командиров, Максим Фомин (Владлен Татарский) (в случае согласия его близких) со 2 апреля 2023 года зачислен бойцом ЧВК «Вагнер», — сказано в документе, который размещен в Telegram-канале.

Отмечается, что это нужно для выплаты семье журналиста компенсаций и других социальных гарантий, которые предусмотрены для погибших военных ЧВК.

3 апреля президент РФ Владимир Путин наградил Максима Фомина орденом Мужества посмертно. В указе говорится, что Татарский был награжден «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении долга».

Владлен Татарский погиб в результате взрыва в заведении вечером 2 апреля. Также ранения различной степени тяжести получили 32 человека.

В кафе проходило выступление Татарского. По одной из версий, взрывчатка могла находиться в статуэтке, подаренной военкору одним из зрителей. Что известно о погибшем — в материале «Вечерней Москвы».

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