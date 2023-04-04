Аналитики назвали причины ослабления рубля вопреки росту цен на нефть

Фото: shutterstock

Ослабление рубля, несмотря на рост цен на нефть, произошло из-за окончания налогового периода и дисбаланса спроса на валюту. Об этом рассказали аналитики.

Они связали ослабление рубля с окончанием налогового периода, когда экспортеры в конце марта для оплаты налогов переводили валютную выручку в рубли, а также с общим снижением экспорта в денежном выражении при росте импортных операций.

Отмечается влияние на рубль сделок по продаже активов иностранных компаний в РФ. Кроме того, давление на российскую валюту оказывает и корректировка требований ЦБ России к обязательным резервам в недружественных валютах.

По мнению аналитиков, рост цен на нефть, который последовал за решением ОПЕК+ о сокращении добычи, положительно скажется на позициях рубля, но на это потребуется некоторое время, сообщает РБК.

3 апреля доллар превысил на открытых торгах 78 рублей впервые с 20 апреля 2022 года.