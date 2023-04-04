Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Аналитики назвали причины ослабления рубля вопреки росту цен на нефть

Юлия Курганова
Экономика
Аналитики назвали причины ослабления рубля вопреки росту цен на нефть
Фото: shutterstock

Ослабление рубля, несмотря на рост цен на нефть, произошло из-за окончания налогового периода и дисбаланса спроса на валюту. Об этом рассказали аналитики.

Они связали ослабление рубля с окончанием налогового периода, когда экспортеры в конце марта для оплаты налогов переводили валютную выручку в рубли, а также с общим снижением экспорта в денежном выражении при росте импортных операций.

Отмечается влияние на рубль сделок по продаже активов иностранных компаний в РФ. Кроме того, давление на российскую валюту оказывает и корректировка требований ЦБ России к обязательным резервам в недружественных валютах.

По мнению аналитиков, рост цен на нефть, который последовал за решением ОПЕК+ о сокращении добычи, положительно скажется на позициях рубля, но на это потребуется некоторое время, сообщает РБК.

3 апреля доллар превысил на открытых торгах 78 рублей впервые с 20 апреля 2022 года.

Цены Нефть аналитики Доллар Рубль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

В крупнейших музеях увольняют директоров скорее, чем осыпаются листья в осеннем лесу

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Напрасные слова и глупая гордыня

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Все мнения
О проекте