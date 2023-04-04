В России за сутки выявили 7141 новый случай коронавируса
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 7141 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».
За указанный период официально подтвердили 38 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1513 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровело 12 264 пациента, отмечается на портале.
Накануне академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что коронавирусная пандемия завершилась спустя три года и три месяца. В связи с этим он предложил увековечить гражданский подвиг врачей в культурном и просветительском плане, а также осмыслить приобретенный за время пандемии опыт.
Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», что коронавирус так и не обрел статус сезонного заболевания и постепенно сходит на нет во всем мире.