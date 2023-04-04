ЦППК на 62,5 процента обновила подвижной состав на Казанском направлении МЖД

Фото: пресс-служба ЦППК

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) продолжает масштабное обновление парка подвижного состава на одном из самых популярных направлений — Казанском. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика во вторник, 4 апреля.

В апреле на маршруты в сторону вокзала Голутвин дополнительно вышли еще два электропоезда ЭП2Д. Таким образом, за девять месяцев компания вывела на Казанское направление уже 20 современных составов.

Поезда ЭП2Д отвечают всем требованиям комфорта. В вагонах предусмотрены мягкие сиденья, системы климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, беспроводная сеть Wi-Fi, а также дополнительные поручни для стоящих пассажиров и велокрепления.

На сегодняшний день парк подвижного состава на обычных маршрутах Казанского направления в сторону Голутвина обновлен на 62,5 процента.

Накануне стало известно, что поезда ЦППК с января этого года перевезли уже более 21 тысячи велосипедов. В марте велосипедисты воспользовались составами компании более восьми тысяч раз.

К 31 мая 252 поезда ЦППК пройдут подготовку к летнему сезону: специалисты проверят 227 электропоездов и 25 рельсовых автобусов. Кроме того, будут подготовлены 1313 остановочных пунктов и более 2130 платформ.