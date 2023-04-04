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Почти 13 миллионов пассажиров перевезли поезда МТППК с начала года

Евгений Жуков
Город
Почти 13 миллионов пассажиров перевезли поезда МТППК с начала года
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В период с января по март текущего года электрички Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) перевезли почти 13 миллионов пассажиров. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе перевозчика.

— Уже 12,7 миллиона пассажиров проехали в наших поездах за первые три месяца 2023 года. По сравнению с таким же периодом прошлого года вас стало на два процента больше, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в среднем суточный пассажиропоток поездов составляет 141 тысячу человек. Как уточняется, наиболее популярными станциями стали Ленинградский вокзал, Крюково, Сходня, говорится на сайте компании.

В свою очередь Центральная пригородная пассажирская компания заявила о продолжении модернизации подвижного состава на Казанском направлении Московской железной дороги. В апреле на маршруты в сторону вокзала Голутвин дополнительно вышли еще два электропоезда ЭП2Д. Таким образом, за девять месяцев компания вывела на данный маршрут уже 20 современных составов.

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