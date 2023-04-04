У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе прошла акция против поставок оружия Украине

Фото: flickr/nato

Несколько ассоциаций провели около штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе акцию против действий блока, который ответственен за гибель мирного населения на Украине.

В мероприятии участвовали почти пятьдесят человек из Италии, Бельгии, Франции и ФРГ.

— Мы уже организовали демонстрации в Германии, Испании и Италии. Альянс несет ответственность за продолжающийся конфликт на Украине, и нельзя забывать о жертвах на Донбассе с 2014 года, — заявил РИА Новости один из организаторов.

Протестующие повесили на ограждения напротив входа в штаб-квартиру НАТО портреты детей, которые были убиты ВСУ с 2014 года. Они призвали прекратить поставки оружия киевскому режиму.

Женщина, которая жила в Одессе и переехала в ФРГ, пояснила, что участвует во многих таких акциях протеста, так как население Европы имеет доступ только к украинской пропаганде.

Провокаторы пытались помешать демонстрации, но их прогнала полиция.

В штаб-квартире Североатлантического альянса 4 и 5 апреля проходит заседание министров иностранных дел стран НАТО. Также в нем участвует глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

4 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос, будут ли лидеры альянса обсуждать членство Украины на саммите этим летом, отметив, что разговор на данную тему возможен только при сохранении суверенитета республики.