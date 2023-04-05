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Бывший сотрудник ЦРУ Макговерн рассмеялся из-за планов Нуланд по демилитаризации Крыма

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Бывший сотрудник ЦРУ Макговерн рассмеялся из-за планов Нуланд по демилитаризации Крыма
Фото: flickr/statephotos

Планы заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд по «демилитаризации Крыма» нелепы. Такое мнение высказал экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

— Нуланд говорит, что мы как минимум должны демилитаризировать Крым. Да ладно! — заявил он, после чего рассмеялся.

Макговерн считает, что такими заявлениями администрация президента США Джо Байдена загоняет его во «все большие и большие проблемы».

— Она не сможет его демилитаризировать. Байдену следует проснуться или кому-то нужно его разбудить и сказать: «Слушай, Джо, эти ребята как бы загоняют тебя во все большие и большие проблемы. Ты правда хочешь третьей мировой войны?» — сказал он в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

Ведущий программы согласился с ним и добавил, что Нуланд живет в другом мире, а президент России Владимир Путин вероятнее «станцует на Тайм-сквер», чем согласится на демилитаризацию Крыма и вывод с него войск.

Намерения президента Украины Владимира Зеленского провести контрнаступление и захватить Крым приведут только к полному истощению и развалу украинских войск. Такой вывод сделал подполковник американской армии Дэниел Дэвис.

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