Новая уличная выставка открылась в Музее Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Зубовский бульвар, 2с1 Карта всех событий

Новая стендовая фотовыставка открылась во дворе Музея Москвы. Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Экспозиция посвящена прогулкам по «Коломенскому».

— Посетители смогут увидеть фотографии церкви Вознесения Господня, колокольни Святого Георгия, Водовзводной башни, дворцового павильона 1825 года, комплекса Государева двора, храма Казанской иконы Божией Матери и церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи, — говорится в сообщении.

Посетить выставку можно до 4 июня, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно об открытии выставки фонда «Обнаженные сердца» в саду «Эрмитаж». Она посвящена Всемирному дню распространения информации об аутизме.

Помимо этого, в Музее Победы состоялось открытие выставки «Родина. Подвиг. Судьба», посвященной советским разведчикам. В общей сложности школьные музеи Москвы и Саратовской области представили свыше 50 подлинных раритетов из своих коллекций.

С 4 апреля по 14 мая в экоцентре «Цветоводство» на ВДНХ пройдет выставка лучших акварелистов России. Картины удалось собрать благодаря иранской художнице Саре Мохебеян и галерее, носящей ее имя.