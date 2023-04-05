В Госдуме высказались о перспективах введения длинных майских выходных

Фото: Пресс-служба Госдумы

Комитет Госдумы по соцполитике будет обсуждать законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая, однако серьезных перспектив у данной инициативы в настоящее время нет. Об этом в среду, 5 апреля, заявил глава комитета Ярослав Нилов.

— Комитет будет рассматривать, обсуждать, смотреть, когда законопроект поступит, но с учетом того, что эта инициатива не первая, считаю, что у него на данный момент серьезных перспектив нет, — передает его слова РИА Новости.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что депутаты от «Новых людей» внесли в палату законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно. Политик отметил, что предлагается перенос четырех дней с конца новогодних праздников на май, чтобы выходные дни длились с 1-е по 9-е число месяца.

Идею о введении длинных майских праздников рассматривали уже неоднократно. Так, в апреле прошлого года Даванков заявил, что в России есть необходимость удлинить выходные до десяти дней. По словам парламентария, за это время россияне успеют не только провести время с близкими, но и высадить все необходимое в своих огородах.

В беседе с «Вечерней Москвой» доцент кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Константин Добромыслов прокомментировал данную инициативу.