Сомнолог Мелехин объяснил, почему некоторые люди часто просыпаются ночью

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Многие люди часто просыпаются по ночам. Кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог, сомнолог Алексей Мелехин рассказал, с чем это связано.

Эксперт пояснил, что есть патологические пробуждения, когда человек ощущает учащенное сердцебиение, беспокойство, страх. Если таких симптомов нет, то такое пробуждение называют интрасомническим нарушением сна. Часто пробуждения происходят, если человек переутомлен или получил много новых впечатлений в течение дня.

Если человек просыпается ночью, но не может быстро заснуть, то стоит встать с кровати. Не рекомендуется брать в руки гаджеты и включать свет. Вместо этого стоит взять в руки предмет, который символизирует для вас безопасность и комфорт, например, любимую игрушку. Можно просто пройтись по комнате или подумать о чем-то приятном, передает aif.ru.

Сомнолог Максим Новиков в свою очередь добавил, что уснуть помогают теплое молоко с медом, травяные чаи с ромашкой, мятой, мелиссой, передает «Царьград».

Что может быть причиной некрепкого сна и о каких заболеваниях говорят подобные проблемы, «Вечерней Москве» рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, клинический психолог София Черкасова.