Девочка установила сразу два мировых рекорда в рыболовстве в США

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Юная жительница Соединенных Штатов Александра Холл поймала крупного голубого сома весом 28,58 килограмма, что позволило установить ей сразу два мировых рекорда. Об этом сообщили в Международной ассоциации спортивного рыболовства (IGFA).

Удача улыбнулась любительнице рыбалки на реке Джеймс в штате Вирджиния. За десять минут она смогла выловить голубого сома.

Эксперты IGFA подтвердили успех Холл. Они зарегистрировали все необходимые для рекордов данные. Девочка стала лучшей в мире среди женщин в ловле на леску с разрывной нагрузкой в десять килограммов, а также лучшей среди женщин-юниоров в ловле голубого сома, передает сайт IGFA.

После того как данные были зафиксированы, Холл отпустила выловленного голубого сома обратно в реку.

С 1 марта рыбаки-любители смогут вывозить из Астраханской области не более 20 килограммов выловленной рыбы. В регионе установили соответствующее ограничение. Мера направлена на восстановление популяции воблы. По мнению специалистов, принятое решение поможет предотвратить хищническое истребление рыбы.