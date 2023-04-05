Заповедник «Киево-Печерская лавра» заключил с полицией договор об охране территории

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Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» заключил договор с полицией Киева об охране территории лавры. Об этом в среду, 5 апреля, сообщают украинские СМИ.

— Пятого апреля 2023 года национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» заключил договор с управлением полиции охраны в городе Киеве. Цель договора — обеспечение охраны всей территории заповедника в связи с расторжением договора с УПЦ о пользовании лаврой, — говорится в сообщении.

Украинская православная церковь в свою очередь заявила, что не признает расторжения договора аренды лавры, передает РИА Новости.

Противоборство православных священнослужителей Украины происходит и в Киеве: 30 марта стало известно, что монахов УПЦ вынуждают покинуть стены Киево-Печерской лавры. Поводом стало объявление дирекции заповедника «Киево-Печерская лавра» о расторжении аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ.

1 апреля Киевский суд отправил настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашний арест на два месяца. Митрополита Павла обвиняют в «оправдании российской агрессии».

Попытки православных украинцев защитить Киево-Печерскую лавру, невзирая на нападки представителей радикальных организаций, продолжаются. Что происходит в лавре, удастся ли прихожанам ее защитить и какой статус сегодня у украинской церкви, выясняла «Вечерняя Москва».