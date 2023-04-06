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Сергей Собянин рассказал о расширении программы скрининга новорожденных в Москве

Араз Салехов
Город
Сергей Собянин рассказал о расширении программы скрининга новорожденных в Москве
Фото: @MosSobyanin / Официальный аккаунт Сергея Собянина в twitter

В столице расширяют программу скрининга новорожденных. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— С начала ее реализации обследования проводились только по пяти заболеваниям, в 2019 году в Москве их количество увеличили до 11. Теперь неонатальный скрининг будет проводиться на выявление 36 наследственных заболеваний.

По словам главы города, обследования такого рода проводятся в Московском центре неонатального скрининга Морозовской детской городской клинической больницы. Собянин в своем Telegram-канале напомнил, что в прошлом году специалисты обследовали 110 325 новорожденных москвичей и выявили 99 разных заболеваний.

Накануне руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин сообщил, что в Обручевском районе после реконструкцию ввели в эксплуатацию акушерско-гинекологический центр. По его словам, в надстройке разместились консультативно-поликлиническое отделение на 50 посетителей, стационар на 18 коек и многое другое.

15 марта Собянин рассказал, что в столице живет 195 тысяч многодетных семей, что почти в три раза больше, чем 10 лет назад. Таким семьям доступны скидки и выплаты на оплату ЖКХ, телефона, покупку школьной формы и многое другое.

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