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Главные новости к утру 6 апреля

Ирэна Колесова
Общество
Главные новости к утру 6 апреля
Фото: Pexels

Правительство Финляндии во главе с Санной Марин обратится к президенту страны Саули Ниинистё с просьбой об отставке. Как сообщили в канцелярии финского лидера, сделать это министры планируют 6 апреля.

Сильнейший ледяной дождь оставил без электричества больше миллиона домов в Канаде. Непогода обрушилась на южные части провинций Квебек и Онтарио, в том числе на столицу страны Оттаву.

Группа боевиков открыла огонь по правоохранителям в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе Ингушетии. Точных данных о пострадавших и погибших пока нет.

Зенитно-ракетный комплекс малой дальности Avenger заступил на боевое дежурство в северной части Украины. Об этом заявили в командовании объединенных сил ВС страны.

Адвокат Роберт Кеннеди — младший, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, решил подать заявку на участие в будущих президентских выборах. Он будет представлять демократов и конкурировать с Джо Байденом.

Финляндия Боевики Ингушетия Джо Байден Дональд Трамп
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