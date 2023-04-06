Бесплатный интенсив для мам с детьми пройдет в столичном центре «Моя карьера»

девушка, бизнес женщина, компьютер, бизнесвумен / Фото: https://pixabay.com/ru

В специализированном центре занятости «Моя карьера» состоится бесплатный интенсив для мам с детьми дошкольного возраста «Основы женского предпринимательства». Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Учитывая повышенный интерес москвичек к теме самозанятости, специалисты центра «Моя карьера» разработали специальные программы и тренинги, которые помогают женщинам за короткий срок получить максимум необходимых знаний для запуска своего проекта, — рассказала заместитель директора центра «Моя карьера» Ольга Лотванова.

Опытные эксперты-практики поделятся знаниями и обучат навыкам для открытия своего дела или монетизации хобби. Мероприятие пройдет в период 10 по 13 апреля с 10:00 до 17:00 в очном формате, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Специально для школьников на портале «Школа. Москва» заработал новый раздел «Атлас профессий колледжей» — там собрана подробная информация о самых востребованных специальностях.

Также стало известно о начале программы «Маршрут возможностей участников чемпионата «Абилимпикс». Она разделена на три части.