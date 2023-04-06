Курс доллара поднялся до 80 рублей впервые с апреля 2022 года

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Курс евро впервые с 18 апреля 2022 года поднялся до 80 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи в четверг, 6 апреля.

К 09:20 по московскому времени 1 доллар стоил 80,09 рубля. В то же время курс евро поднялся до 87,44 рубля, следует из данных биржи.

ЦБ в начале марта продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2023 года. Кроме того, сохраняется ограничение для тех, кто открыл валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский посоветовал россиянам избавляться от наличных долларов и вкладываться в золото или юани. По его словам, на юани можно купить облигации российских корпораций, чтобы на этом зарабатывать.

На фоне банковского кризиса в США вновь начались разговоры о дедолларизации мировой экономики. Между тем американская валюта по-прежнему удерживает глобальное лидерство. Однако так будет не вечно. Когда доллар потеряет свои позиции, кто первым от него откажется и какая валюта придет на его место — в материале «Вечерней Москвы».