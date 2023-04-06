Президент Финляндии принял отставку правительства Санны Марин

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Президент Финляндии Саули Ниинистё принял отставку правительства во главе с Санной Марин. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в канцелярии президента страны.

— Сегодня, 6 апреля 2023 года, премьер-министр Санна Марин подала заявление об отставке правительства президенту Финляндской Республики Саули Ниинистё в Мянтюниеми. Президент принял просьбу правительства об отставке, — говорится в сообщении.

По просьбе главы государства, Санна Марин продолжит исполнять свои обязанности пока не будет назначено новое правительство, передает РИА Новости.

В Финляндии правительство традиционно уходит в отставку после того, как в стране заканчиваются парламентские выборы. Соратники Санны Марин продолжат формально выполнять свои функции до того момента, как в стране не сформируется новая коалиция и новый состав кабинета министров. Предположительно, обновления в правительстве Финляндии завершатся к середине лета этого года.

Недавно Санна Марин прокомментировала текущее экономическое положение Финляндии. По ее словам, энергетический кризис привел к тому, что скандинавская страна должна жить в условиях «военной экономики». Также Марин обратила внимание на характер происходящего энергетического кризиса, добавив, что для решения проблем потребуются исключительные меры. Она возложила все надежды на Еврокомиссию.