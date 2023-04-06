Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Президент Финляндии принял отставку правительства Санны Марин

Лейла Алиева
В мире
Президент Финляндии принял отставку правительства Санны Марин
Фото: Pixabay

Президент Финляндии Саули Ниинистё принял отставку правительства во главе с Санной Марин. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в канцелярии президента страны.

— Сегодня, 6 апреля 2023 года, премьер-министр Санна Марин подала заявление об отставке правительства президенту Финляндской Республики Саули Ниинистё в Мянтюниеми. Президент принял просьбу правительства об отставке, — говорится в сообщении.

По просьбе главы государства, Санна Марин продолжит исполнять свои обязанности пока не будет назначено новое правительство, передает РИА Новости.

В Финляндии правительство традиционно уходит в отставку после того, как в стране заканчиваются парламентские выборы. Соратники Санны Марин продолжат формально выполнять свои функции до того момента, как в стране не сформируется новая коалиция и новый состав кабинета министров. Предположительно, обновления в правительстве Финляндии завершатся к середине лета этого года.

Недавно Санна Марин прокомментировала текущее экономическое положение Финляндии. По ее словам, энергетический кризис привел к тому, что скандинавская страна должна жить в условиях «военной экономики». Также Марин обратила внимание на характер происходящего энергетического кризиса, добавив, что для решения проблем потребуются исключительные меры. Она возложила все надежды на Еврокомиссию.

Финляндия правительство Отставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте