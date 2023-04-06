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Лукашенко рассказал об операции КГБ и ФСБ по задержанию террориста

Евгений Жуков
В мире
Лукашенко рассказал об операции КГБ и ФСБ по задержанию террориста
Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства в Кремле заявил, что на территории республики оперативниками спецслужб был задержан террорист.

Операция, пояснил он, проводилась силами КГБ республики совместно с ФСБ России. Лукашенко также добавил, что в ближайшее время вся необходимая информация по операции будет предоставлена обществу.

Глава государства лишь отметил, что задержанный боевик, проникший на территорию Белоруссии, планировал благодаря пособникам через Россию выехать в третью страну, передает БелТА.

Накануне Лукашенко прилетел в Москву. Вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным они проведут отдельную двустороннюю встречу в столице РФ. На ней президенты рассмотрят вопросы, касающиеся двух стран.

Президент России в свою очередь заявил об успешной работе обеих стран по разным направлениям. Лукашенко же подчеркнул, что мероприятия союзных программ с Россией по углублению экономической интеграции уже выполнены практически на 80 процентов.

Белоруссия Александр Лукашенко ФСБ Россия Задержания
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