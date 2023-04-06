Силуанов рассказал о судьбе рубля в ближайшее время

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На фоне роста цен на энергоресурсы курс рубля в ближайшее время укрепится. Об этом в четверг, 6 апреля, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

— Цены сейчас повысились на наши энергоносители, и это сигнал к тому, что будет больше валюты поступать в страну, соответственно, это будет приводить к тому, что курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению, — рассказал Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину.

В четверг, 6 апреля, курс доллара впервые с апреля 2022 года превысил отметку в 81 рубль. В то же время евро оценивается в 88,49 рубля.

ЦБ в начале марта продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2023 года. Кроме того, сохраняется ограничение для тех, кто открыл валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года.

Они не смогут снять более 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. Регулятор сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими в отношении России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.