Курс евро превысил 89 рублей впервые с апреля 2022 года

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Курс евро впервые с 14 апреля 2022 года превысил 89 рублей. Это следует из данных торгов Московской биржи в четверг, 6 апреля.

Кроме того, курс доллара вырос до 81,03 рубля впервые с апреля 2022 года. По данным на 17:59, юань оценивался в 11,77 рубля.

По мнению министра финансов России Антона Силуанова, рост курса валют позволит в будущем укрепить рубль.

ЦБ в начале марта продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2023 года. Кроме того, сохраняется ограничение для тех, кто открыл валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года.

Они не смогут снять более 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. Регулятор сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими в отношении России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.