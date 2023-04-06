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СК возбудил уголовные дела после нападения на полицейских в Ингушетии

Евгений Силаев
Происшествия
СК возбудил уголовные дела после нападения на полицейских в Ингушетии
Фото: СК РФ

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовные дела после нападения на полицейских в Ингушетии и Северной Осетии. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что дела возбуждены по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот оружия». Следователи рассматривают три случая, произошедшие 27 марта и 3 апреля, а также в ночь с 5 на 6 апреля.

Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия. Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и поиск лиц, причастных к этим преступлениям, резюмировали в СК.

Бандитские нападения на правоохранителей начались в ночь на 28 марта: в тот день боевики ранили двух полицейских, напав на пост ДПС между Ингушетией и Северной Осетией. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Вечером 3 апреля в республике началась контртеррористическая операция. В Малгобекском районе Ингушетии ввели правовой режим КТО и временные ограничения. 6 апреля появилась информация о том, что нападавшие смогли покинуть республику.

Ингушетия Следственный комитет Уголовные дела
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