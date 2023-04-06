Песков заявил о необходимости гарантий безопасности для Минска

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Россия обязана рассмотреть возможность обеспечения гарантий безопасности для Белоруссии как для своего союзника. Такое мнение высказал в четверг, 6 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Российская Федерация, конечно, должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечивать гарантии безопасности Белоруссии как для своего союзника и как для страны, с которой мы находимся в наиболее продвинутой форме интеграции, — заявил он в эфире Первого канала.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву. Вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным он провел «весьма продолжительную и содержательную встречу», сообщил Песков.

Днем 6 апреля Путин и Лукашенко провели заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии. По его итогам было принято решение о создании двумя странами концепции безопасности Союзного государства. В документе сформулируют основополагающие задачи взаимодействия государств.