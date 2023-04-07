Twitter вернул оригинальный логотип с птичкой

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Социальная сеть Twitter в пятницу, 7 апреля, вернула оригинальный логотип с птичкой.

Соцсеть обновила логотип 3 апреля, поместив изображение пса породы сиба-ину, которая также является логотипом криптовалюты Dogecoin. На этом фоне цена криптовалюты выросла на 25 процентов, сообщает РИА Новости.

7 апреля старый логотип вернули, однако по какой причине произошла его смена, неизвестно.

3 апреля основной аккаунт газеты New York Times лишился галочки верификации в Twitter. Владелец Twitter Илон Маск с критикой отнесся к такому решению издания. Он заявил: настоящая трагедия для New York Times заключается в том, что их пропаганда «попросту перестала быть интересной».

Аккаунт американского предпринимателя и основателя SpaceX Илона Маска стал самым читаемым в социальной сети Twitter, обогнав страницу 44-го президента Соединенных Штатов Барака Обамы.

В прошлом году американский предприниматель купил Twitter за 44 миллиарда долларов. По словам бизнесмена, он заботится о будущем цивилизации и собирается сделать так, чтобы люди могли свободно говорить в рамках действующего законодательства.